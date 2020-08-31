Мишустин поручил подготовить механизм налогового вычета для создания инфраструктуры в ДФО

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 октября подготовить механизм инвестиционного налогового вычета из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и других платежей для создания внешней инфраструктуры на Дальнем Востоке, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.

"Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину представить в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", предусматривающих механизм инвестиционного налогового вычета из налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога в размере расходов на создание внешней инфраструктуры (в том числе социальной), необходимой для обеспечения деятельности нового производства товаров (работ, услуг) на территории Дальневосточного федерального округа. Срок - до 15 октября 2020 года", - отмечается в документе.

Поездка главы кабмина в ДФО состоялась 13-18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.