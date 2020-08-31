Правительство оценит работу лесопромышленников на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам оценить работу лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Как сообщается в понедельник на сайте кабмина, поручение дано по итогам рабочей поездки Мишустина в макрорегион.

"Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минпромторгу России (Д. В. Мантурову), Минвостокразвития России (А. А. Козлову), Минприроды России (Д. Н. Кобылкину) провести экономическую оценку деятельности предприятий лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа и о результатах доложить в правительство РФ", - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что при необходимости министерства должны выступить с предложениями по мерам государственной поддержки таких предприятий. Поручение должно быть выполнено до 30 октября.

Кроме того, Мишустин поручил Минприроды, Минкомсвязи России и Рослесхозу ускорить модернизацию единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) и переход на оказание государственных услуг в сфере лесного хозяйства в электронном виде. Ведомствам поручено доложить в кабмин о результатах этой работы до 1 октября.

ЛесЕГАИС функционирует с 2016 года. Все участники сделок с лесоматериалами обязаны подавать декларации и подтверждать законность происхождения покупаемого либо реализуемого товара. Все юридически значимые действия пользователей совершаются с применением электронной подписи. Алгоритм системы таков, что предприниматель не может продать больше того, что он заготовил или купил ранее. Система позволяет вести учет заготавливаемой древесины в стране и выявлять древесину незаконного происхождения.