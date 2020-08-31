Потери бюджета Коми в 2020 году составят порядка 19,8 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Потери консолидированного бюджета Республики Коми из-за пандемии коронавируса и изменения цен на нефть в 2020 году составят порядка 19,8 млрд рублей. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции врио главы региона Владимир Уйба.

"Общий прогноз объема выпадающих налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики составит порядка 19,8 млрд рублей", - сказал он.

Уйба обратился к главе государства с просьбой оказать республике помощь как нефтедобывающему региону, отметив, что объем запрашиваемой поддержки соответствует выпадающим доходам бюджета.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Карелия сумела сократить объем государственного долга. "Владимир Викторович, у вас госдолг к 1 июля уменьшился на 24 миллиарда. И в структуре госдолга, по-моему, процентов 18 - государственные кредиты", - сказал президент.

Уйба отметил, что республика поступательно снижала объемы госдолга в последние годы, но ситуация с пандемией и ценами на нефть в этом году окажет негативное влияние на ситуацию. "На протяжении последних лет в республике отмечалась положительная динамика снижения госдолга. В республике госдолг на сегодняшний день составляет 25,4 млрд рублей. Вместе с тем в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией, а также в связи с изменением цен на нефть на мировых рынках прогнозируется увеличение объема госдолга в 2020 году", - сказал врио главы Коми.