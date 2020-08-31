Крупные инвесторы на Дальнем Востоке смогут заключать договоры на электроэнергию на 20 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компании с инвестпроектами в Дальневосточном федеральном округе с инвестициями свыше 300 млрд рублей смогут заключать контракты на электроэнергию на срок более 20 лет, следует из перечня поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

"Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минвостокразвития России (А.А.Козлову), Минюсту России (К.А.Чуйченко), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) до 13 октября 2020 года внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, предусматривающих: предоставление возможности компаниям, функционирующим в неценовой зоне и реализующим на территории Дальневосточного федерального округа крупные инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 300 млрд рублей, потреблением электроэнергии свыше 300 МВт, заключать долгосрочные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии и мощности со сроком поставки свыше 20 лет с коэффициентом резервирования 1,2", - говорится в документе.

Мишустин поручил внести изменения в правила оптового рынка электрической энергии и мощности и в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности "в части установления условий заключения договоров", а также утвердить методические указания по расчету соотношения электроэнергии и мощности в договорах.

В Минэнерго журналистам пояснили, что соответствующий пункт поручения связан с обеспечением энергоснабжения Амурского ГХК.

Как сообщалось, генерирующая компания "Русгидро" и "Сибур", реализующий проект строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК), работают над заключением договора на энергоснабжение комплекса на срок более 10 лет.

По данным "Русгидро", максимальная потребляемая мощность завода составит более 330 МВт, электропотребление - около 3 млрд кВт.ч. в год. Электроэнергия для газохимического комплекса будет поставляться в том числе с Нижне-Бурейской ГЭС - самой новой гидроэлектростанции на Дальнем Востоке мощностью 320 МВт.