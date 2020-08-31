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Минфин предложил не менять фиксированный размер страховых взносов для ИП в 2021 году

Соответствующий законопроект внесен в правительство
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ внес в правительство РФ законопроект о сохранении в 2021 году фиксированного размера страховых взносов для ИП на уровне 2020 года, сообщается на сайте министерства.

"Минфин внес в правительство РФ законопроект о сохранении в 2021 году фиксированного размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на уровне 2020 года. Это обязательные взносы в фонды медицинского и пенсионного страхования. Отказ от их индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", - приводятся в сообщении слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Отмечается, что начиная с 2022 года индексация платежей будет возобновлена, однако на меньшие суммы, чем предполагалось ранее до ухудшения ситуации в экономике.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМалый и средний бизнес
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