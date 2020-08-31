Правительство выделит средства на развитие парка "Маяк" в Магадане

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам обеспечить выделение в 2020 году средств на дальнейшее благоустройство парка "Маяк" в Магадане, проект которого в 2018 году победил в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах. Как сообщается в понедельник на сайте кабмина, поручение дано по итогам рабочей поездки Мишустина в макрорегион.

"Минвостокразвития России (А. А. Козлову), Минстрою России (В. В. Якушеву), Минфину России (А. Г. Силуанову) обеспечить выделение в 2020 году средств на дальнейшее благоустройство парковой зоны "Парк "Маяк" в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в части строительства автомобильной парковки и спортивной площадки в соответствии с разрабатываемым правительством Магаданской области проектом реконструкции видовой площадки", - говорится в перечне поручений.

Проект парка "Маяк" в 2018 году стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, авторы получили грант в размере 100 млн рублей. Еще 85 млн рублей выделило Минвостокразвития в рамках так называемой единой субсидии, которую регионы Дальнего Востока получают из федерального бюджета для строительства и ремонта социальных объектов.

Парк сдали в декабре 2019 года. Дополнительные средства - 257,8 млн рублей - требуются на реализацию второго этапа, в ходе которого должна быть построена автопарковка и спортивная площадка, реконструирован пирс. Согласно планам, работы начнутся уже в этом году и завершатся в 2021 году.