Водоснабжение курортов Кубани намерены наладить за счет новых источников и опреснения

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прорабатывают возможности решения проблемы водоснабжения курортных городов, где из-за рекордной засухи все лето вода подается жителям по графику, за счет поиска новых источников и программы опреснения морской воды, сообщил ТАСС первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов, как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. При этом проблема водоснабжения для этих городов актуальна не только в текущем году: ежегодный поток туристов приводит к повышенной нагрузке на коммунальные сети, для решения проблемы в регионе ведется модернизация Троицкого группового водопровода, который частично закрывает потребности этих городов.

"Геленджик уже предусмотрел изменения в местном бюджете и в середине сентября приступает к организации инженерно-геологических изысканий нового источника водоснабжения в районе села Пшада, - с точки зрения водозабора - это единственная альтернатива. Прорабатываем и возможности опреснения морской воды: специалисты в этой области занимаются и проектированием, они изучают параметры, чтобы сформировалось предложение о возможности и понимание по затратам, как по строительству, так и по содержанию этой системы. Параллельно с этим мы не прекращаем работы по строительству новой линии Троицкого группового водопровода - все идет планово", - рассказал Ляшко.

Обмелевшие источники

Геленджик и Новороссийск частично обеспечивает водоснабжением Троицкий групповой водопровод, забор воды производится только из подземных источников - из артезианских скважин на глубине 120 и 360 метров, на их наполняемость засуха не влияет. Износ сетей введенного еще в 1971 году водопровода превышает 80%, в результате чего ежегодно происходят аварии с массовым отключением воды. От этого водопровода бесперебойное обеспечение Геленджика зависит на 50%, Новороссийска - на 70%. Оставшуюся часть курорты компенсируют за счет собственных источников.

Собственным источником водоснабжения в Геленджике является водозабор в поселке Дивноморском, где из-за засухи из 35 скважин остановлены 24. Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский ранее пояснял, что за 6 месяцев сумма выпавших на территории Геленджика осадков составила 174 мм, тогда как за 2019 год данный показатель составлял 530 мм, а годом ранее - 868 мм. Это и привело к обмелению скважин на Дивноморском водозаборе. Общий объем поступающего водоснабжения в Геленджик на данный момент составляет 40 тыс. кубометров в сутки, при том, что потребление в летний период с ростом турпотока достигает более 50 тыс. кубометров.

Жительница Геленджика Татьяна Гончарова рассказала журналистам, что если в прошлые годы график предусматривал обеспечение людей водой по 6 часов в день (3 часа утром и 3 часа вечером), то в этом году время ее подачи составляет 1,5 часа в сутки. С 19 августа наблюдается снижение давления в системе, вода не доходит до жильцов квартир, расположенных выше третьего этажа. Еще один житель Геленджика Роман Кожин сообщил журналистам, что из-за проблем с водоснабжением даже в пунктах общественного питания в городе иногда бывает невозможно вымыть руки.

Не менее проблемная ситуация в Новороссийске, недостаток собственных источников в одном из основных водохранилищ - Неберджаевском - в этом году достиг 5 млн кубометров (вода из водохранилища ранее подавалась общим объемом 7,5 млн кубометров в сутки), обмелели и Пенайские источники.

"Мы подаем воду утром и вечером, днем понижаем давление для набора резервуаров. Троицкий групповой водопровод нам подает в час около 3 тыс. кубометров (72 кубометра в сутки), но этого, конечно, недостаточно, нам надо в сутки 90-95 тыс. кубометров, чтобы водоснабжение было стабильным, поэтому мы растягиваем ресурс, чтобы не доводить до критической ситуации. А общая потребность по водоснабжению города в сутки 130 тыс. кубометров", - сообщили ТАСС в пресс-службе МУП Водоканала Новороссийска.

В конце июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился ввести мораторий на строительство жилых объектов в тех районах курортных городов, в которых наблюдается перегрузка коммунальных сетей, также он обратился за помощью к министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву. В других курортных городах региона графиков подачи воды пока не вводилось, там собственные источники не обмелели и они обслуживаются другими водопроводами.

В поисках воды у моря

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский уточнял, что эксплуатационные запасы питьевых подземных вод в районе села Пшада, где будут проводить геологические изыскания, оценили в 40 тыс. кубометров в сутки. При строительстве водозабора здесь в совокупности с Дивноморским водозабором и мощностью Троицкого группового водопровода после модернизации Геленджик смогут обеспечить бесперебойным водоснабжением до 2040 года.

В пресс-службе МУП Водоканала Новороссийска сообщили ТАСС, что в городе уже работали специалисты из Москвы, которые изучали возможность опреснения морской воды. "Это очень дорогостоящее оборудование, энергоемкое, то есть надо будет строить энергостанцию. Плюс чистота воды - еще никто не решил вопрос с солями тяжелых металлов, после опреснения все равно остается осадок, который надо хранить в емкостях, его нельзя сливать в море. А если его хранить открытым способом, то он будет разлетаться и возникнет эрозия почвы и это может привести к ухудшению экологической ситуации, как в Казахстане, где из-за этого высохло Аральское море. Эта технология пока плохо проработана, дешевле, все-таки, будет построить водовод", - прокомментировали ТАСС на предприятии.

Вороновский также сообщал, что планируемые мероприятия по решению проблемы бесперебойного водоснабжения курортных городов удастся реализовать не ранее 2022-2023 годов. При этом, по данным метеорологов, в этом году ситуация с водоснабжением наладится не раньше осени.

"Основная причина [обмеления источников] в том, что был слишком малый снегозапас - около 2 тыс. метров, данный слой снега таял и впитывался в грунт. Что касается возвращения к привычным объемам водохранилищ и восстановления водоснабжения в крае, то в большей степени, конечно, приходится уповать на более сильные затяжные дожди. Грубо говоря, осадки, которые мы сейчас спрогнозируем, сгладят ситуацию, но коренным образом ее не выровняют", - рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Краснодарского края Александр Колесник.

Глобальная модернизация

Единственным способом решения проблемы водоснабжения в краткосрочной перспективе остается текущая модернизация Троицкого группового водопровода, говорят эксперты и власти. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, проектная производительность водопровода - 200 тыс. кубометров в сутки, текущая максимальная мощность превышает 140 тыс. кубометров, при этом за последние 5 лет произошел значительный рост потребления воды: в Геленджике - на 60%, в целом по краю - на 11% за счет прироста населения и повышения туристического потока в высокий сезон.

За последние два года на водопроводе в эксплуатацию ввели два новых участка общей протяженностью 30 км. По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева на данный момент строится дополнительная магистральная водопроводная сеть на 56 км, на эти цели из краевого бюджета выделено около 4 млрд рублей.

"В 2020 году запланированы работы по проектированию участка водовода протяженностью 11,5 км между станицей Нижнебаканской и Новороссийском, а также двух участков магистрального водопровода от Новороссийска до поселка Кабардинка, общей протяженностью 15,6 км. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ планируют в 2022-2023 годах. Дополнительно за четыре года (до 2024 года) в рамках краевой программы и собственной инвестиционной программы предприятия планируется перебурить более 40 артезианских скважин", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Кубаньводкомплекс", уточнив, что скважины расположены в зоне санитарной охраны.

В ведомстве "Кубаньводкомплексе" добавили, что первая скважина после капитального ремонта была запущена в эксплуатацию в декабре прошлого года, вторая - в августе текущего, каждая из них дает более 60 кубометров воды в час, в сутки - около 3 тысяч. "В настоящее время аналогичные ремонтные работы ведутся еще на двух скважинах, всего в этом году планируется перебурить четыре артезианские скважины, также при поддержке министерства ТЭК и ЖКХ из аварийного запаса получено 10 новых насосов, предназначенных для подъема воды из скважин", - добавили в пресс-службе, уточнив, что данные меры будут поэтапно повышать качество и надежность подачи воды.