Кабмин соберет предложения по модернизации системы энергоснабжения на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство предложения по модернизации системы тепло- и энергоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Поручения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

"Минстрою России, Минэкономразвития России совместно с Минфином России внести в правительство Российской Федерации предложения по необходимым мерам, направленным на модернизацию системы тепло- и энергоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на Дальнем Востоке, оптимизацию системы управления и повышение эффективности ресурсоснабжающих предприятий в период до 2025 года, с целью снижения нагрузки на региональные бюджеты по возмещению таким предприятиям недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - до 1 ноября.

Кроме того, ФАС России, Минстрою с Минфином Мишустин поручил проанализировать обоснованность тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Мишустин также поручил проанализировать обоснованность расчета и образования межтарифной разницы при предоставлении субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в 2020 году в связи с оказанием услуг населению, с учетом наличия кредиторской задолженности и оказанных мер поддержки из средств федерального бюджета в 2018-2019 годах. О результатах работы необходимо доложить в кабмин до 1 ноября 2020 года.

В связи с этим Минфину РФ поручено внести в правительство РФ предложения по мерам поддержки субъектов Дальневосточного федерального округа в части финансирования межтарифной разницы в срок до 15 ноября.

Также глава правительства поручил МЧС и Минфину до 1 сентября подготовить доклад с проектом решения кабмина о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году целевого межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на софинансирование согласованного с МЧС России плана мероприятий по повышению уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны.