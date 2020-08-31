ФНС снова сократит количество отчетности для бизнеса в 2021 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России продолжит сокращать количество налоговой отчетности для бизнеса в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

"С 2021 года отчетность по форме 2-НДФЛ (в том числе с признаком 2/4), расчет 6-НДФЛ и приложение №2 к декларации по налогу на прибыль организаций будет представляться в составе одной формы отчетности. Таким образом, три формы отчетности фактически будут объединены в одну", - сказали в пресс-службе ведомства.

В ФНС напомнили, что в 2017 году при передаче администрирования страховых взносов в ФНС четыре формы отчетности (в ПФР и ФСС) объединили в одну. "В результате количество показателей, отражаемых в отчетности, сократилось в 1,6 раза. Начиная с отчетности за первый квартал 2020 года расчет по страховым вносам представляется по новой форме, в которой количество показателей сократилось еще в 1,3 раза. Упразднена форма "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год". За 2020 год и в последующем сведения о среднесписочной численности работников будут представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в составе расчета по страховым взносам", - подчеркнули в ФНС.

В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2020 для индивидуальных предпринимателей отменена необходимость представлять налоговую декларацию о предполагаемом доходе физического лица (4-НДФЛ). При этом налоговые агенты, имеющие несколько обособленных подразделений в одном муниципальном образовании, могут представлять отчетность (2-НДФЛ и 6-НДФЛ) и перечислять удержанный налог в бюджет по месту нахождения одного из них.

Бездекларационный режим самозанятых

Как отметили в ФНС, при внедрении нового специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" была использована технология бездекларационного взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом. "Учет и исчисление налогов ведут налоговые органы, полностью обеспечивая дистанционное взаимодействие через приложение "Мой налог". Такая технология не встречается в мировой практике", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным ведомства, в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 1 млн человек. При этом если в начале 2020 года количество регистраций в день составляло около 2300 человек, то сейчас с учетом расширения географии эксперимента (участвуют 79 регионов) ежедневно регистрируются более 3500 человек.

Сокращение отчетности по имущественным налогам

Как отмечают в ФНС, с первого квартала 2020 года отменена обязанность по представлению авансовых расчетов по налогу на имущество, а с 2021 года отменяется обязанность по представлению деклараций по транспортному и земельному налогам. "Это более одного миллиона деклараций. Технология контрольно-кассовой техники нового поколения позволила ликвидировать кассовую отчетность (9 форм)", - заявили в ведомстве.

Кроме того, по данным пресс-службы, передача налоговым органам данных о продажах в режиме онлайн в будущем позволит отменить налоговую декларацию по УСН и необходимость вести книгу учета доходов. "Налоговый орган самостоятельно рассчитает налог на основе фискальных документов, поступающих от касс. Налогоплательщик будет ежемесячно получать электронное уведомление об уплате налога. При необходимости пояснений налогоплательщик через онлайн-сервисы ФНС России сможет обратиться в налоговые органы или самостоятельно разобраться в своей налогооблагаемой базе на сайте службы", - отметили в ФНС.