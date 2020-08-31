В Коми 234 населенных пункта не имеют дорог с твердым покрытием

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Более 230 населенных пунктов Республики Коми не имеют круглогодичной связи и дорог с твердым покрытием. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи, попросив помочь финансированием с решением дорожного вопроса.

"Проехал всю республику, и вопрос номер один - дороги. Дороги, Владимир Владимирович, вы не представляете. Я езжу везде на машине специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием. То есть это земляные дороги. Понятно, что весна, осень, если дождливое лето, это колеи, даже на полноприводном джипе проехать невозможно", - рассказал Уйба президенту.

По словам руководителя региона, именно отсутствие дорог тормозит развитие региона, приезд в глубинку учителей и врачей, развитие бизнеса. Общая протяженность межмуниципальных региональных дорог - 4,8 тыс. км, из них 3,4 тыс. км - асфальт давно разбит или это грунтовые дороги, отметил Уйба. Он попросил у главы государства выделить 200 млрд рублей на ближайшие пять лет на комплексное развитие региона, в том числе на строительство и реконструкцию дорог.

Ранее в июле врио главы Коми сообщал о необходимости как минимум 170 млрд рублей на строительство и ремонт дорог, чтобы вывести транспортное обеспечение в регионе на приличный уровень.

Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. С 22 января по 2 апреля 2020 года Уйба занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Выборы главы Коми назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года.