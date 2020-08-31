DEWA Digital объединится с G42 для разработки облачных и AI-решений в энергетике

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дубайское управление электроэнергии и водных ресурсов (DEWA) объявило о заключении стратегического партнерства с технологической корпорацией Group 42, специализирующейся на разработке решений в области облачных вычислений и AI. Об этом сообщил новостной портал DEWA.

"В DEWA мы нацелены на то, чтобы помочь Дубаю стать городом будущего, а также укрепить позиции ОАЭ в качестве глобального центра Четвертой промышленной революции. Партнерство с G42 позволит разрабатывать и внедрять инновационные решения в области чистой энергии и IoT для государственных учреждений и частных предприятий", - сказал главный исполнительный директор DEWA Саид Мохаммед Аль Тайер.

Новые цифровые решения, над которыми компании станут работать на начальном этапе сотрудничества, будут размещены в облачной инфраструктуре Moro Hub и G42, чтобы обеспечить безопасность передачи данных и высокий уровень обслуживания клиентов, а управлять сервисами предполагается через единый центр контроля "умного города". Другие совместные проекты будут реализованы по таким направлениям, как исследования в области машинного обучения, работа центров обработки данных, видеоаналитика и цифровые решения для промышленности.

Подразделение Digital DEWA играет ведущую роль в развитии цифровых технологий ОАЭ по четырем ключевым направлениям - солнечная энергетика, аккумулирование и хранение энергии, искусственный интеллект и цифровые услуги.