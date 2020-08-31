В туриндустрии рассказали, что россияне неохотно бронируют туры на зиму

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские туристы вяло бронируют поездки на зиму из-за страха второй волны нового коронавируса. Об этом сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на данные участников туристического рынка.
"В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском "повторного карантина", - отмечается в сообщении.
По данным сети турагентств "1001 тур", бронирований туров на зиму как по России, так и в Турцию практически нет. Максимальная глубина продаж составляет один месяц.
Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян подтвердил "Вестнику АТОР", что рынок и туристы пребывают в растерянности. "Нет понимания ни того, когда будут открыты границы, ни того, как будет складываться ситуация в самой России", - считает он. На туротрасль, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди туристов слухи и вбросы фейковой информации о якобы "уже решенном" вопросе с "повторным введением ограничений" 20 сентября. "Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, но сейчас глубина бронирования - в среднем семь дней", - сказал Мкртчян.
По словам управляющего директора сети турагентств "Марселина Трэвел" Георгия Погосова, самый популярный вопрос от туристов звучит так: "Сможем ли мы выезжать после 20 сентября? Нам нужно знать, потому что мы боимся рисковать. Мы не готовы вновь терять свои деньги". По его данным, подавляющее большинство клиентов принимают решение о поездке в последний момент, а максимальная глубина составляет 10 дней, причем и по Турции и по России.
Как сообщает "Вестник АТОР", туроператоры надеются на рост продаж зимних туров по России в конце сентября. "Мы полагаем, что сейчас копится отложенный спрос по всем направлениям, и его активная реализация начнется, скорее всего, с конца сентября", - считает коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, в свою очередь, отметил, что в конце августа картина с бронированиями практически аналогична прошлогодней. "Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября", - сказал он.
Куда хотят поехать туристы
Темпы ранних продаж туров замедлились в конце августа и у туроператора TEZ Tour. Как сообщили "Вестнику АТОР" в пресс-службе компании, новые бронирования на зиму в данный момент носят единичный характер. Среди туров по России зимой у TEZ Tour наибольшей популярностью пока пользуются туры в Санкт-Петербург, а основной спрос приходится на новогодние даты.
В компании АЛЕАН при этом отмечают традиционный интерес к зимней Красной Поляне, но особо выделяют курорты Кавминвод. Это единственное направление, где туроператор уже сейчас наблюдает рост бронирований туров на декабрь - январь на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Активное бронирование туров в санатории Урала и Сибири ожидаем в октябре - ноябре. В прошлые годы в топ клиентских предпочтений также входила Белоруссия. Сейчас же у нас только единичные заявки: сказывается отсутствие авиасообщения и нестабильная ситуация в стране", - отмечают в АЛЕАН.
В компании ANEX Tour выделяют положительную динамику бронирований новогодних туров. "В этом году новогодние заявки появились намного раньше, чем обычно. Туристы все чаще начинают выбирать новогодние заезды и туры в даты зимних праздников. Большой интерес к новогодним экскурсионным турам по России, которые были добавлены в наш ассортимент", - рассказали в пресс-службе компании.
Номером один по количеству зимних заявок у клиентов ANEX Tour стали российские горнолыжные направления (лидирует Красная Поляна). Турция показывает неплохой спрос на новогодние заезды, отмечают в компании, однако она не лидер продаж. На третьем месте - экскурсионные туры по России и отдых в санаториях.