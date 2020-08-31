В туриндустрии рассказали, что россияне неохотно бронируют туры на зиму

"В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском "повторного карантина", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские туристы вяло бронируют поездки на зиму из-за страха второй волны нового коронавируса. Об этом сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на данные участников туристического рынка.

По данным сети турагентств "1001 тур", бронирований туров на зиму как по России, так и в Турцию практически нет. Максимальная глубина продаж составляет один месяц.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян подтвердил "Вестнику АТОР", что рынок и туристы пребывают в растерянности. "Нет понимания ни того, когда будут открыты границы, ни того, как будет складываться ситуация в самой России", - считает он. На туротрасль, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди туристов слухи и вбросы фейковой информации о якобы "уже решенном" вопросе с "повторным введением ограничений" 20 сентября. "Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, но сейчас глубина бронирования - в среднем семь дней", - сказал Мкртчян.

По словам управляющего директора сети турагентств "Марселина Трэвел" Георгия Погосова, самый популярный вопрос от туристов звучит так: "Сможем ли мы выезжать после 20 сентября? Нам нужно знать, потому что мы боимся рисковать. Мы не готовы вновь терять свои деньги". По его данным, подавляющее большинство клиентов принимают решение о поездке в последний момент, а максимальная глубина составляет 10 дней, причем и по Турции и по России.

Как сообщает "Вестник АТОР", туроператоры надеются на рост продаж зимних туров по России в конце сентября. "Мы полагаем, что сейчас копится отложенный спрос по всем направлениям, и его активная реализация начнется, скорее всего, с конца сентября", - считает коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, в свою очередь, отметил, что в конце августа картина с бронированиями практически аналогична прошлогодней. "Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября", - сказал он.

Куда хотят поехать туристы

Темпы ранних продаж туров замедлились в конце августа и у туроператора TEZ Tour. Как сообщили "Вестнику АТОР" в пресс-службе компании, новые бронирования на зиму в данный момент носят единичный характер. Среди туров по России зимой у TEZ Tour наибольшей популярностью пока пользуются туры в Санкт-Петербург, а основной спрос приходится на новогодние даты.

В компании АЛЕАН при этом отмечают традиционный интерес к зимней Красной Поляне, но особо выделяют курорты Кавминвод. Это единственное направление, где туроператор уже сейчас наблюдает рост бронирований туров на декабрь - январь на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Активное бронирование туров в санатории Урала и Сибири ожидаем в октябре - ноябре. В прошлые годы в топ клиентских предпочтений также входила Белоруссия. Сейчас же у нас только единичные заявки: сказывается отсутствие авиасообщения и нестабильная ситуация в стране", - отмечают в АЛЕАН.

В компании ANEX Tour выделяют положительную динамику бронирований новогодних туров. "В этом году новогодние заявки появились намного раньше, чем обычно. Туристы все чаще начинают выбирать новогодние заезды и туры в даты зимних праздников. Большой интерес к новогодним экскурсионным турам по России, которые были добавлены в наш ассортимент", - рассказали в пресс-службе компании.

Номером один по количеству зимних заявок у клиентов ANEX Tour стали российские горнолыжные направления (лидирует Красная Поляна). Турция показывает неплохой спрос на новогодние заезды, отмечают в компании, однако она не лидер продаж. На третьем месте - экскурсионные туры по России и отдых в санаториях.