Глава Мурманской области поручил создать региональную программу поддержки оленеводства

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства региона разработать отдельную региональную программу поддержки оленеводства. Об этом Чибис заявил в понедельник на заседании правительства области.

"Сельское хозяйство - это одна из самых тяжелых отраслей для Мурманской области, но я прошу проработать вопрос отдельной поддержки, более системной, оленеводства в нашей области. <…> Это, безусловно, одна из перспективных отраслей, поэтому я прошу министерство инвестиций, сельского хозяйства и рыбной промышленности проработать и предложить региональную программу поддержки оленеводства, и мы вместе подумаем, как ее встраивать в наш региональный проект, как его правильно структурировать, и какие ресурсы для этого нужны. Но оленеводство надо поддержать", - сказал Чибис.

Он отметил, что развитие отрасли оленеводства в регионе можно также рассматривать не только как экспортную базу, но и как ресурс для организации здорового питания жителей Мурманской области, в том числе для организации качественного детского питания.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственный производственный оленеводческий кооператив "Тундра" в Ловозеро Мурманской области намерен получить право на экспорт своей продукции в страны Европы и к концу 2020 года начать поставки оленины в Финляндию, ежегодно кооператив готов направлять на экспорт до 100 тонн продукции.

"Тундра" - старейшее оленеводческое предприятие Мурманской области, одно из первых оленеводческих предприятий СССР и одно из крупнейших в России, начавшее работу в 1928 году. С 2002 работает цех по выпуску мясопродуктов из оленины (колбасы, сосиски) мощность до 150 тонн перерабатываемого мяса в сутки и пошивочная мастерская по производству одежды из оленьих шкур. Кооператив "Тундра" является градообразующим предприятием села Ловозеро, в нем работают более 200 человек, большинство из которых относятся к коренным малочисленным народ Севера. Еще одно оленеводческое хозяйство "Оленевод" в Мурманской области действует в селе Краснощелье Ловозерского района.