Чистый убыток "Победы" за I полугодие вырос в 3,2 раза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистый убыток лоукостера "Победа" по МСФО за первое полугодие 2020 года вырос в 3,2 раза, до 2,43 млрд руб. Это следует из презентации группы "Аэрофлот" к телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

При этом за второй квартал "Победа" получила чистый убыток в 2,92 млрд руб. против более 1 млрд руб. прибыли годом ранее.

В документе также указывается, что программа развития группы "Аэрофлот" до 2028 года не предполагает появления дальнемагистральных маршрутов у лоукостера "Победа".