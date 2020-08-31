Врио главы Коми попросил президента выделить средства на комплексное развитие региона

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба попросил выделить из федерального бюджета 200 млрд рублей на комплексное развитие региона в ближайшие пять лет.

"Мы с 2010 года объем доходов, собираемых с территории, увеличили в три раза: с 80 млрд [рублей] в 2010-м до 245 [млрд] - в 2019-м, в три раза, и из них 156 [млрд] - это в федеральный бюджет уходит. Если эти 200 [млрд] мы на эти пять лет найдем, я Вас уверяю, что мы 400 миллиардов вернем доходами. Просто я это вижу. И инвестиции придут, и бизнес оживет, и мы точно совершенно в два раза, не сторицей, конечно, но в два раза вернем больше, чем будет вложено", - сказал Уйба президенту РФ Владимиру Путину в понедельник на встрече, прошедшей в режиме видео-конференц-связи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе руководителя региона, речь идет о выделении 200 млрд рублей на комплексное инфраструктурное развитие республики в ближайшие пять лет, а также решение наиболее острых социально-экономических проблем. В частности, в ходе встречи врио главы региона озвучил необходимость строительства и реконструкции дорог, возведения инфекционного центра на 200 коек и перинатального центра, завершения реконструкции набережной в Сыктывкаре и строительства нового театра оперы и балета, решения проблемы аварийного жилфонда и замены устаревших деревянных зданий социальной сферы, построенных в середине прошлого века.

Как ответил Владимир Путин, "федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет".

Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. С 22 января по 2 апреля 2020 года он занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Выборы главы Коми назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года.