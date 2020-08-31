План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития совместно с другими профильными ведомствами до 17 ноября доработать и внести в кабмин план реализации проектов по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке, где расположено одно из самых крупных в мире медно-золотых месторождений. Как сообщается в понедельник на сайте кабмина, поручение дано по итогам рабочей поездки Мишустина в макрорегион.

"Минвостокразвития [А. А. Козлову] совместно с Минэнерго России, Минфином России, Минпромторгом России, Минтрансом России, ПАО "Русгидро", Госкорпорацией "Росатом", ПАО "Новатэк", правительством Чукотского автономного округа, ООО ГДК "Баимская" до 17 ноября 2020 гожа доработать и внести в правительство Российской Федерации комплексный план реализации инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны", - говорится в перечне поручений.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" подписано на площадке четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры. Проект включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года принадлежит ГДК "Баимская".