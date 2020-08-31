Кабмин может разрешить получение второго гектара в ДФО при успешном освоении первого

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития совместно с другими профильными ведомствами до 15 октября внести в кабмин законопроект, который позволит получать второй дальневосточный гектар при успешном освоении первого. Как сообщается на сайте кабмина, поручение дано по итогам рабочей поездки Мишустина в макрорегион.

В ходе поездки получатель дальневосточного гектара из Хабаровского края обратился к премьер-министру РФ с предложением расширить возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле. Мишустин в свою очередь отметил, что идею фермера стоит поддержать, и поручил Минвостокразвития проработать этот вопрос.

"Минвостокразвития России (А. А. Козлову) совместно с Росреестром, Минфином России, Минюстом России внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона <...> в части установления возможности предоставления дополнительного земельного участка площадью не более 1 га при условии получения в собственность (аренду) ранее предоставленного земельного участка", - говорится в перечне.

Срок исполнения поручения установлен до 15 октября 2020 года.

Программа "Дальневосточный гектар", поддержанная президентом России Владимиром Путиным, позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 83,8 тыс. человек.