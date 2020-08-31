CNBC: американский сегмент TikTok могут продать 1 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Сделку о приобретении какой-либо из американских компаний сегмента социальной сети TikTok, действующего в США, могут заключить во вторник. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его данным, китайская фирма ByteDance уже определилась с выбором покупателей сегментов TikTok, действующих в США, а также в Австралии и Новой Зеландии. При этом, по сведениям CNBC, нарушить намеченные сроки заключения сделки могут власти КНР, которые, по ее информации, настаивают на том, что компания - владелец соцсети должна будет согласовать с ними возможную продажу ее американского представительства. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что ByteDance требует за американский сегмент TikTok около $30 млрд.

Как информировало в четверг агентство Bloomberg, китайская компания получила предложения о приобретении TikTok от американских Oracle и Microsoft с Walmart. Другими претендентами назывались Twitter, Netflix, японская группа Softbank и холдинг Alphabet, в который входит Google. Все они по разным причинам отказались от намерения приобрести американский сегмент соцсети, указывала The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft должна заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.