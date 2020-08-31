В кабмине не поддержали продление запрета штрафа за продажу проездных без кассовой техники

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутат от фракции "Единая Россия" Вячеслава Лысакова о продлении до 1 июля 2021 года моратория на привлечение к ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) на сухопутном транспорте и в ЖКХ в связи с достаточностью уже принятых мер поддержки предпринимателей в этой сфере. Текст проекта отзыва правительства есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту, правительство не поддержит инициативу, так как в соответствии с постановлением кабмина от 3 апреля 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции проверки соблюдения норм законодательства о применении ККТ не будут проводиться до 31 декабря 2020 года. Кроме того, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при оказании услуг по закону имеют право не применять ККТ при расчетах за такие услуги до 1 июля 2021 года.

"Полагаем, что принятые меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного транспорта и ЖКХ достаточны", - говорится в проекте отзыва.

На данный момент мораторий на штрафы установлен до 1 июля 2020 года. В частности, речь идет об использовании кассовых аппаратов для продажи билетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства. По мнению Лысакова, пассажирские транспортные компании и предприятия ЖКХ из-за финансовых потерь, понесенных в период пандемии, не смогут обеспечить применение контрольно-кассовой техники к 1 июля 2020 года.