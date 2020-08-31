Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в понедельник менялись разнонаправленно.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 160,88 пункта (-0,57%), до отметки 28 491,69. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 5,54 пункта (-0,16%), до отметки 3 502,33. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 28,51 пункта (+0,26%), до уровня 11 729,62.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,46%, до $43,17 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,13%, до $1 977,60 за тройскую унцию.

Как отметило информационное агентство Bloomberg, комментируя начало сессии, "инвесторы оценивают перспективы роста глобальной экономики и меры центральных банков по ее стимулированию для борьбы с последствиями пандемии [коронавируса]".

"В условиях, когда темпы выхода из кризиса замедлились в свете роста числа случаев заражения в США в июле и в странах Европы в августе, в целом восстановление экономики продолжается, - приводит агентство мнение руководителя департамента рыночной стратегии компании Natixis Investment Managers Solutions Эсти Двик. - Центральные банки уже дали понять, что готовы принимать меры по поддержке экономики на протяжении длительного времени".