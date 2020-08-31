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Минпромторг будет утверждать стоимость головных заказов на суда

В ведомстве уточнили, что соответствующие поправки в законодательство внесут в Госдуму до конца 2020 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Схему ценообразования и стоимость головных заказов на суда будет утверждать Минпромторг, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, соответствующие поправки в законодательство будут внесены в Госдуму до конца этого года.

"Конечно, это Минпромторг, это ведомство, которое отвечает за подтверждение ценообразования при производстве продукции военного и двойного назначения", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет определять ценообразование.

Как пояснил Мантуров, при закладывании головного судна сложно подтвердить цену на период всего строительства, поэтому Минпромторг и Минобороны договорились, что ценообразование должно определяться по факту затрат на первое судно. "Затем, понимая и просчитав стоимость по факту строительства, мы можем дать четкую - не прогнозную, а четкую цену, подписывая контракты, и затем их не изменяя и не увеличивая по ходу строительства цену", - сказал министр. Для головных судов необходимо проводить расчет цены затратным методом в рамках технического проекта судна и обязательно проводить экспертизу этого расчета специализированной экспертной организацией, как это делается в капитальном строительстве, добавили в пресс-службе министерства.

Подготовленный Минпромторгом законопроект об изменениях в закон о промполитике, наделяющих министерство необходимыми полномочиями, проходит согласование в ведомствах. "Что касается сроков, то мы рассчитываем до конца года завершить процедуру согласования и затем внести в правительство, и правительство уже внесет в Государственную думу", - сказал Мантуров.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов предложил закрепить за одним из государственных органов право утверждать схему ценообразованиядля головных заказов на суда.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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