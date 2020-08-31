"Газпром" запланировал инвестиции на 2020 год в объеме 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" планирует капитальные вложения в 2020 году в объеме 1,3 трлн рублей против намеченных ранее 1,6 трлн рублей, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Заявленные планы по 2020 году были по решению совета директоров в 1,6 трлн рублей. Сейчас новый guidance (ориентир - прим. ТАСС) - 1,3 трлн рублей", - сказал он. Иванников напомнил, что холдинг оптимизирует расходы в связи со сложной ситуацией на энергорынке из-за пандемии.

Иванников сообщил, что совет директоров "Газпрома" в октябре рассмотрит изменения в бюджет 2020 года. По его словам, правление рассмотрит этот вопрос в сентябре.

Он также отметил, что пока трудно оценить влияние снижения капитальных затрат по итогам II квартала на бюджет всего года, но "оно будет значительным".