"Газпром" отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" видит признаки восстановления цен на газ на европейском рынке, заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"Текущая динамика с пандемией позволяет нам предполагать, что второй квартал был низшей точкой этого кризиса и в дальнейшем нас ожидает восстановление мировой экономики. А значит, и рост цен на газ. Уже сейчас мы наблюдаем положительную динамику на европейском рынке газа. Так, спотовые котировки в значительной степени отыграли падение первой половины года, а форвардные контракты на зиму уже торгуются в диапазоне $160-170 за тыс. куб. м. Это, по сути, отражает тот факт, что игроки ожидают его большей сбалансированности в ближайшее время", - сказал Иванников.

При этом причинами падения спотовых цен стала не только сама пандемия. "Отсутствие в газовой отрасли эффективного регулирующего механизма наподобие ОПЕК+ в ситуации резкого падения спроса привело к падению спотовых цен до уровней ниже себестоимости поставок газа в Европу любым производителем газа в мире", - пояснил Иванников.

Поставки в Китай

"Газпром" во II квартале поставил 1 млрд куб. м газа в Китай по "Силе Сибири" по ценам значительно выше европейских, сообщил Иванников.

"Стоит также отметить, что во II квартале "Газпром" поставил около миллиарда кубометров газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по ценам, значительно превышавшим европейские. По мере роста объемов поставок газа в соответствии с контрактом CNPC, китайский рынок будет обеспечивать все более существенный вклад в выручку и прибыль "Газпрома", - сказал он.