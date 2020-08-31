"Газпром" ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" "с осторожным оптимизмом" ожидает, что объем экспорта газа в Европу в 2020 году будет на уровне 170 млрд куб. м, сообщил в ходе телефонной конференции с инвесторами начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Те цифры, и те ожидания по объемам отбора по нашим контрактам, которые мы заявляли по результатам первого квартала, и говорили о том, что все-таки мы оптимистично смотрим на III-IV кварталы, эти ожидания, они полностью оправдались. Нет оснований корректировать прогнозы, которые давали в первом квартале на снижение. С учетом августовских отборов, которые превышают 500 млн кубометров в сутки, мы можем с осторожным оптимизмом говорить об ожидании некоторого увеличения отборов до 170 млрд куб. м по этому году", - сказал он.

При этом компания прогнозирует цену экспорта газа в Европу в 2020 году в $100-160 за тыс. куб. м. "Что касается цены: спред, который существует между летними и зимними продажами, сохраняется на уровне 50-60 долларов. Только если летом этот спред был $80 и $130, то теперь он между $100 и $160", - отметил Зотов.