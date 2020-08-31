Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна банкам около 530 млрд рублей. Об этом в интервью РБК заявил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

По его словам, речь идет о "старых долгах" корпорации, которые образовались в результате выполнения "государственных задач".

"ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время. Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500 млрд, а только часть из них может быть компенсирована", - приводит издание слова Сердюкова.

Как сообщает топ-менеджер, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долгов перед банками. Кроме того, долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.

Годом ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о том, что объем задолженности ОАК банкам превышает 350 млрд рублей.