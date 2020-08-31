Запуск первого пускового комплекса Амурского ГПЗ состоится во II квартале 2021 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" запланировал запуск первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на II квартал 2021 года, сообщил в ходе телефонной конференции с инвесторами начальник управления департамента маркетинга "Газпрома" Данис Файрузов.

"У нас по проекту предусмотрено шесть технологических линий на Амурском газоперерабатывающем заводе, по 7 млрд куб. м производительность у каждой из технологических линий. Предусмотрены пять пусковых комплексов, запуск первого комплекса запланирован на II квартал 2021 года", - сказал Файрузов.

Запуск остальных линий будет осуществляться последовательно до 2025 года, добавил он. Мощность завода достигнет 42 млрд куб. м газа в год.