РЖД рассчитывают в 2020 выйти на прибыль по МСФО

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) ожидают, что по итогам 2020 года компании удастся выйти на прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов.

"Я думаю, что сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы, но тренд такой, что мы уйдем от убытков по МСФО", - сказал он.

РЖД по итогам I полугодия 2020 года получили чистый убыток по МСФО в размере 46,6 млрд руб. против 107,1 млрд руб. прибыли годом ранее.

Михайлов ранее пояснял, что разница порядка 153 млрд руб. с прошлым годом - это ровно то, на сколько упали доходы по грузовым пассажирским перевозкам и логистическому блоку. Основной вклад в убыток внесли дочерние компании, в первую очередь ФПК (около 25 млрд руб.), пригородные пассажирские компании (3 млрд руб.), обесценение активов пригородного комплекса (49 млрд руб.). Вместе с тем, говорил он журналистам, как юридическое лицо РЖД в I полугодии сработали в прибыль. Убыток холдинга связан с тем, что произошло ощутимое падение объемов перевозок в пассажирском секторе, и пришлось оказывать поддержку дочерним компаниям, выдавая им займы.