РЖД рассчитывают в декабре достичь уровня погрузки 2019 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. РЖД рассчитывают, что к концу 2020 года погрузка достигнет уровня годом ранее, а в 2021 году ожидают рост. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов.

"Мы проводим очень большое количество встреч с грузоотправителями: с нефтяниками мы говорили о возможности установления долгосрочных отношений, с металлургами, то есть где вообще это возможно... Соответственно видим, что какой-то тренд положительный все-таки есть и по строительным грузам, и по зерну, очень хорошая динамика по контейнерам идет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, видим положительную динамику и будем ее поддерживать всем, что от нас зависит. К концу года, я думаю, погрузка будет соответствовать 2019 году, скорее всего, а уже превышение пойдет, начиная с 2021 года", - сказал Михайлов.

Погрузка на сети РЖД в июле составила 103,8 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за январь - июль 2020 года, по оперативным данным, составила 708,8 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.