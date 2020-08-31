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Минздрав зарегистрировал препарат "Фризиум" повторно

Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Фризиум" повторно - пресс-служба.

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Россия
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