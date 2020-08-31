Пассажиропоток российских аэропортов в январе - июле упал вдвое

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов по итогам января - июля 2020 года снизился почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 63,47 млн человек, говорится в материалах Росавиации.

Так, в январе 2020 года российские аэропорты обслужили 15,4 млн человек, в феврале - 13,97 млн, в марте - 11,57 млн человек. При этом в апреле пассажиропоток аэропортов РФ составил лишь 1,47 млн человек, в мае - 1,89 млн, а в июне - 5,66 млн.

В июле пассажиропоток аэропортов РФ упал на 44,7% в годовом выражении - до 13,52 млн человек. Пассажиропоток московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) составил 4,2 млн человек, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.