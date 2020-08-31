РЖД могут скорректировать инвестпрограмму на 2020 год в сторону увеличения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) могут скорректировать инвестиционную программу на 2020 год в сторону увеличения, и она выйдет за пределы 642 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов.

"Один из вариантов, который мы рассматриваем, если у нас все будет нормально с размещениями - дополнительную закупку материалов верхнего строения пути, путевой техники, подвижного состава на условиях факторинга или на условиях отсрочки платежа", - сказал он.

Компания ранее осуществила первые выпуски "вечных" облигаций на общую сумму 50 млрд рублей из запланированных 370 млрд рублей, получив при этом вдвое больше заявок. Последующие транши планируется выпускать поэтапно, а программу выполнить полностью в размере, утвержденном кабмином.

Как ранее сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Владимир Токарев, около 350 млрд рублей, полученных от размещения облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов РЖД, еще 20 млрд рублей - на инвестпрограмму дочерней Федеральной пассажирской компании.

ЦБ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД объемом до 370 млрд рублей в начале июня.