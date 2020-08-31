"Газпром" рассчитывает на господдержку при увеличении затрат на газификацию страны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" обсуждает с правительством расширение ответственности по газификации регионов через меры поддержки в виде компенсации купонного дохода по вечным облигациям и налоговых льгот. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам "Газпром межрегионгаз" Николай Головкин.

Ранее "Единая Россия" предложила полностью возложить на "Газпром" все затраты по обеспечению российских регионов газом, при этом используя поддержку монополии в виде выпуска бессрочных облигаций и льгот по НДПИ.

"По той инициативе, с которой вышла "Единая Россия", предполагается, что зона ответственности "Газпрома" расширится. У нас идут переговоры с правительством о мерах поддержки программы газификации. Она может выражаться как в выпуске вечных облигаций, компенсацию купонного дохода по которым будет брать на себя государство, а также субсидирование или налоговые преференции для "Газпрома", - сказал Головкин.

Предварительная оценка потребности в инвестициях для достижения технически реализуемого уровня газификации жилого фонда РФ на горизонте до 2030 года оценивается порядка в 2 трлн рублей, сказал он. "Из них 1,2 трлн рублей - зона ответственности "Газпрома", в нее входят затраты на строительство межпоселковых газопроводов. Ориентировочная стоимость строительства внутрипоселковых газопроводов составляет порядка 800 млрд рублей, - отметил топ-менеджер.