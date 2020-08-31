Конференция по искусственному интеллекту AI Journey пройдет 20-22 ноября в онлайн-формате

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международная конференция Artificial Intelligence Journey (AI Journey), посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности, в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сбербанка.

"В рамках AI Journey 2020 пройдут: международное онлайн-соревнование по технологиям искусственного интеллекта, трехдневная международная онлайн-конференция, а также проводимая впервые конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями искусственного интеллекта", - сообщили агентству, уточнив, что мероприятие пройдет с 20 по 22 ноября текущего года.

По данным Сбербанка, в конференции примут участие более 200 экспертов по искусственному интеллекту, среди них директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head Лоуренс ван дер Матен, президент OpenCV Гэри Брадски. "Среди ключевых тем конференции этого года - последние разработки в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и другое", - добавили в Сбербанке.

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, в текущем году благодаря онлайн-формату мероприятия AI Journey привлечет больше зрителей, чем в 2019 году. "За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно шагнули вперед, а фокус их применения из-за пандемии во многом изменился. На конференции мы и обсудим эти перемены, их значение и последствия", - приводит слова Ведяхина пресс-служба Сбербанка.

Конференция AI Journey проводится с 2019 года. Ее организатором выступает Сбербанк совместно с российскими и зарубежными технологическими компаниями. Согласно информации пресс-службы банка, в 2019 году AI Journey собрала около 9 тыс. участников со всего мира, более 150 спикеров. Регистрация на мероприятие уже открылась на официальном сайте конференции, уточнили в Сбербанке.