В Минпромторге заявили, что розничные продажи в РФ почти достигли прошлогоднего уровня

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация в торговле РФ постепенно восстанавливается на фоне открытия магазинов, продажи в рознице почти достигли прошлогоднего уровня, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на з

"Сейчас ситуация у нас в России постепенно улучшается. Продажи растут и уже практически восстановились до прошлогоднего уровня. В июле оборот розничной торговли в России был всего лишь на 2,9% меньше июля 2019 года", - сказал он.

При этом объем продаж продовольственных товаров снизился на 2,2%, непродовольственных - на 2,7%. "Открылись торговые объекты, все начало работать. Магазины принимают покупателей", - отметил Евтухов. Он добавил, что достаточно высокому спросу на товары способствуют "антикризисные" выплаты, отложенный спрос на товары, перераспределение доходов внутри домохозяйств.

Как сообщал ранее Росстат, в январе - июле 2020 года продажи снизились на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Розничные продажи продуктов снизились на 1,9%, непродовольственных товаров - на 9,4%.

Как отметил Евтухов, такая картина наблюдается во всем мире.