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Интерпол с 28 августа прекратил преследование компании "Конкорд"

Американский Минюст обвинял Евгения Пригожина и сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года
Штаб-квартира Интерпола в Лионе EPA/WALLACE WOON
Описание
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
© EPA/WALLACE WOON

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Интерпол с 28 августа 2020 года прекратил преследование компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую возглавляет российский предприниматель Евгений Пригожин. Об этом сообщает пресс-служба "Конкорда" на своей странице во "ВКонтакте".

"После победы в суде США компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа", - говорится в сообщении.

Обвинения против компаний Пригожина

В феврале 2018 года американский Минюст обвинил Пригожина и сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии американской стороны, компании Пригожина, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг", финансировали "Агентство интернет-исследований".

Однако 16 марта 2020 года федеральный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса. Она просила закрыть дело, так как пришла к выводу, что "дальнейшее производство <...> не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности", поскольку "Конкорд" не имеет присутствия в США и "не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора". При этом прокуратура подчеркивала, что намерена продолжать усилия с целью "взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".

После этого Пригожин из-за незаконного преследования его самого и принадлежащей ему компании потребовал возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, а также ряда американских конгрессменов, сенаторов и чиновников. Письмо Пригожина в адрес генерального прокурора США Уильяма Барра опубликовала пресс-служба "Конкорда".

Власти России неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон ничего не добьется от Москвы методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

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