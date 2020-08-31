Муниципалитеты Мурманской области получат 350 млн рублей дотаций из регионального бюджета

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Дотации из регионального бюджета в сумме 350 млн рублей получат муниципалитеты Мурманской области в качестве дополнительной финансовой поддержки по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в условиях пандемии. Об этом в понедельник сообщил и.о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев на заседании правительства региона.

"Правительством Мурманской области принято решение о дополнительной финансовой поддержке муниципальных бюджетов в период коронавируса из областного бюджета, дополнительно муниципалитетам будет выделено 350 млн рублей. <…> Дотации получат муниципальные образования, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года оказались ниже фактических среднегодовых поступлений таких доходов за первое полугодие 2019 года с учетом прогнозируемого темпа роста доходов 2020 года к 2019 году (104,7%), а также с учетом коэффициента доли первоочередных расходов местного бюджета", - сказал Селезнев.

Он уточнил, что при расчете дотаций была учтена муниципальная долговая нагрузка и необходимость своевременного исполнения ранее принятых долговых обязательств, расчет дотаций осуществлен по итогам анализа исполнения местных бюджетов по состоянию на 1 июля 2020 года и оценки их ожидаемого исполнения за 2020 год. Такой подход к расчетам был одобрен депутатами Мурманской областной Думы на рабочем совещании 7 августа 2020 года.

По информации регионального минфина, в 2020 году уже принимались решения о дополнительной финансовой поддержке местных бюджетов из областного бюджета.

По итогам исполнения местных бюджетов за пять месяцев были распределены дотации в сумме 109 млн рублей. Кроме того, была распределена субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в сумме 151,8 млн рублей.