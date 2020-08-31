Число безработных в Курской области снизилось впервые с начала пандемии

КУРСК, 31 августа. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных безработных жителей Курской области сократилось впервые с начала пандемии коронавируса и к концу августа составило 19,9 тыс. Об этом сообщил в понедельник на заседании администрации региона замгубернатора области Вячеслав Берзин.

"На этой неделе впервые за последние несколько месяцев мы вышли на ситуацию, когда численность зарегистрированных безработных снизилась, пока незначительно - 21 человек. По состоянию на конец недели численность безработных - 19 920 человек, количество вакансий - 11 116", - сказал Берзин. Всего с начала пандемии в регионе безработными числились более 10 тыс. человек, до конца августа цифра постоянно увеличивалась.

По словам Берзина, общая сумма средств, направленных на выплаты пособия по безработице в 2020 году, превысила 624 млн руб. Также областные власти продолжают работу с рядом организаций, которые не выплатили своим сотрудникам из-за банкротства зарплату на общую сумму более 17 млн рублей.

В мае 2020 года в администрации Курской области отмечали, что уровень регистрируемой безработицы с момента введения в регионе режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса вырос в 2,7 раза.