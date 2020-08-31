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Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

По оценке агентства, состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило $111,3 млрд
Американский предприниматель Илон Маск AP Photo/John Raoux
Описание
Американский предприниматель Илон Маск
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира, обогнав по этому показателю основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.

По оценкам его экспертов, в понедельник состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило $111,3 млрд. Маск стал богаче основателя Facebook, который, по подсчетам Bloomberg, располагает активами на сумму $110,5 млрд.

Вторую позицию занимает основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со $125 млрд, а первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Bloomberg оценивает в $200 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла на 475%, сделав основателя компании богаче на $76 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
Маск, Илон
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