Начинается прием заявок НКО на предоставление президентских грантов в 2021 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов во вторник начинает прием заявок на участие в конкурсе на грантовую поддержку некоммерческих организаций (НКО) в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"С 1 сентября 2020 года Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в своем очередном (десятом по счету) конкурсе. В его рамках распределяется первая часть средств, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты будут выделяться на реализацию "социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов". Итоги будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.

Подать заявки на конкурс можно будет до 23:30 мск 15 октября 2020 года. "В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут участникам конкурса правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок", - добавили в фонде. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего в 2021 году на поддержку НКО по итогам двух конкурсных кампаний будет выделено 8 млрд рублей.

В фонде также обратили внимание, что в этом году самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю президентских грантов. Как ранее отмечал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, это позволит НКО получить средства уже в начале следующего года. По его словам, если объявлять конкурс в январе, то деньги дойдут до победителей только в мае. В 2020 фонд уже распределил на поддержку НКО почти 11 млрд рублей. Помощь в реализации проектов оказана 5 319 организациям.

Фонд президентских грантов традиционно проводит в течение года два конкурса для НКО по более чем 10 направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. С момента создания фонд провел девять конкурсов, было поддержано 15,5 тыс. проектов на общую сумму более 30 млрд рублей.