Водителей грузовиков массой свыше 12 тонн начнут штрафовать за отсутствие тахографов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Водителей грузовых автомобилей массой более 12 тонн, в которых не установлены тахографы (предназначены для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей), начнут штрафовать с 1 сентября. Соответствующий приказ Минтранса РФ вступает в силу.

Речь идет о грузовиках, характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 4 или выше, принадлежащих физическим лицам.

Сумма штрафа составит от 3 до 5 тыс. рублей, уточнили в министерстве. Проверять наличие тахографа в грузовике будет ГИБДД.

Обязательная установка тахографов на транспортные средства поэтапно вводится с 2014 года. На данный момент тахографы должны быть установлены в основном на некоторых видах автобусов и грузовиков, в зависимости от их массы и экологического класса. Планируется, что с 1 января 2022 года тахографы также должны быть установлены на все автомобили категории М2 (имеющие более восьми пассажирских мест, масса которых не более 5 тонн), использующиеся для перевозки многодетных семей.

Как сообщалось ранее, правительство РФ до 2021 года отсрочило требование по обязательному оснащению тахографами автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. В ГИБДД отмечали, что сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса. В Минтрансе же добавляли, что мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, уже запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.