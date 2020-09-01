Подрядчики с 1 сентября переходят на конкурсы в сфере госзакупок в строительстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Норма, которая позволит подрядчикам строительства участвовать не только в аукционах, но и в конкурсах в сфере госзакупок, вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщал, что переход на конкурсы в сфере госзакупок повысит качество строительства на территории России. Он отмечал, что это повысит здоровую конкуренцию, позволит привлечь более опытных региональных подрядчиков. В результате строительство будет вестись быстрее и качественнее.

Аукционы - это соревнование по цене: кто предложил меньше, тот и выиграл, этот механизм может приводить к расторжениям, некачественно выполненным работам, перерасходу бюджета на проект, рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. По его словам, постепенный переход на конкурсы обусловлен демпингом на аукционах (сильным падением предлагаемой цены контракта), размер которого может достигать 40-50% от первоначально объявленной цены. "В итоге подрядчик не может качественно и в срок исполнить обязательства, а госзаказчику приходится проводить повторные закупки", - сказал эксперт.

Формат конкурса позитивно отразится на сроках и качестве реализации проектов, их планировании и бюджетировании, сообщил ТАСС директор департамента девелопмента девелоперской группы компаний "А101" Олег Гурьев. Законодательство в области госзакупок в строительстве менялось несколько раз за последние 15 лет, новеллу можно назвать движением к золотой середине, сказала агентству генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Кроме того, новелла вводит право заказчика оценивать опыт ранее выполненных работ по виду объекта строительства (линейный, особо опасный, уникальный или обычный), а также по виду ранее выполненного контракта (жизненного цикла, под ключ или обычный договор строительного подряда). "Также устанавливается возможность заявлять в качестве опыта выполнение государственных контрактов пятилетней давности. Вероятно, за счет этого стараются расширить перечень возможных исполнителей работ, а также подстегнуть конкуренцию за заказы", - сказал Алексеенко.