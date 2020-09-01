С 1 сентября в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Закон полностью исключает из процесса профессиональных участников рынка - арбитражных управляющих, вся процедура будет происходить через многофункциональные центры (МФЦ).

Такую возможность получат граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

В заявлении на собственное банкротство гражданин должен будет перечислить всех известных ему кредиторов. МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств. После проверки уведомление о начале процедуры размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. С этого момента гражданин освобождается от штрафов и пени, при этом он не сможет брать кредиты, получать займы или быть поручителем. Кредиторы в этот период могут подать заявление о введении в отношении гражданина общей процедуры банкротства.

Через 6 месяцев внесудебная процедура банкротства завершается, а гражданин освобождается от долгов, которые были указаны в его заявлении.

Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно только через 10 лет.

В Минэкономразвития, которое является автором инициативы, считают, что закон позволит гражданам освободиться от непосильных долгов.