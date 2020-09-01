Налоговые органы смогут принудительно прекращать регистрацию ИП с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Налоговые органы с 1 сентября смогут принудительно исключать российских бизнесменов из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), если они фактически прекратили деятельность. Соответствующие поправки, внесенные в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", вступают в силу во вторник.

После исключения из ЕГРИП физическое лицо не сможет вновь зарегистрироваться в качестве ИП в течение трех лет.

Согласно поправкам, индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если одновременно соблюдаются следующие условия. Первое - истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, или индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял в налоговый орган документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах. Второе - индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Решение о предстоящем исключении из реестра вносится в ЕГРИП. Исключение индивидуального предпринимателя из реестра может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы оказались затронутыми, в течение 1 года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.