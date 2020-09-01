В США регулятор выдал Amazon разрешение на доставку посылок беспилотниками

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon получила разрешение Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов на применение беспилотников для доставки грузов. Об этом говорится в заявлении, предоставленном пресс-службой авиарегулятора США в понедельник по запросу ТАСС.

Как следует из документа, управление 29 августа разрешило "применение беспилотных авиасистем" сервису Prime Air, который принадлежит Amazon. Соответствующий запрос корпорация направила в 2019 году. Представители авиарегулятора отметили, что Prime Air предполагает "применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам".

"Задача ФАУ заключается в том, чтобы обеспечить безопасное применение любых беспилотных авиасистем. ФАУ поддерживает инновации, которые полезны для людей, в особенности в периоды, когда имеют место кризисы в сфере здравоохранения или из-за погодных условий", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ФАУ дважды выдавало такие разрешения в США. Первое получил сервис Wing Aviation, принадлежащий холдингу Alphabet, который владеет компанией Google. Второе выдано подразделению компании экспресс-доставки UPS.

Пресс-служба Amazon по запросу ТАСС предоставила заявление вице-президента Prime Air Дэвида Карбона. По его словам, "выдача данного разрешения является важным шагом" для сервиса. Кэрбон выразил уверенность в том, что с помощью беспилотников Prime Air "однажды будет доставлять посылки клиентам по всему миру". "Мы продолжим развивать и совершенствовать наши технологии, чтобы предназначенные для доставки беспилотники стали частью операций в воздушном пространстве, мы будем тесно сотрудничать с ФАУ и другими регуляторами по всему миру, чтобы воплотить в жизнь наши представления о том, как нужно осуществлять доставку за 30 минут", - отметил представитель Amazon.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом - самым богатым человеком в мире.