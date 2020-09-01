"Ведомости": "Деловая Россия" предлагает хранить платежные данные россиян как персональные

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" направила в правительство письмо с предложением хранить в РФ платежные данные россиян, в том числе при трансграничных онлайн-покупках. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

По данным издания, в письме предложено внести поправки в закон "О национальной платежной системе", согласно которым обязанность по защите персональных данных покупателей, в том числе при трансграничных транзакциях, будет возложена на операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, а также на банковских платежных агентов. В настоящее время законом предусмотрено обеспечение оператором записи, систематизации, накопления, хранения, обновления и извлечения личных данных российских граждан с использованием баз данных, находящихся в РФ.

Кроме того, автор обращения сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян отмечает, что порядка 30% платежей по российским картам осуществляется в адрес таких компаний, как Apple, Google, Microsoft, Amazon и др.

"Очевидно, что часть платежных данных является персональными данными, а именно ФИО покупателя, его адрес и другие точные сведения о покупателе", - приводят "Ведомости" текст письма. "Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности российских граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом", - подчеркивает автор документа.

Также Данилов-Данильян уточнил изданию, что в сфере трансграничных платежей возник законодательный вакуум, так как "эту сферу должен контролировать Центральный банк, но он не является федеральным органом исполнительной власти, на который возложен контроль за сохранность персональных данных".

В пресс-службе правительства газете подтвердили получение письма и сообщили, что предложения находятся "в проработке". В Банке России сообщили, что изучат предложения после их получения.