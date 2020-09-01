В Томске открылось производство систем с ИИ для беспилотных комбайнов и поездов

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) открыла в Томске роботизированную фабрику по сборке средних и небольших серий уникальных интеллектуальных систем для беспилотных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом. Предприятие будет производить системы управления комбайнами партиями в несколько тысяч штук и преимущественно на экспорт, сообщила ТАСС генеральный директор компании Ольга Ускова.

В конце августа 2019 года комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь - он оснащен системой Cognitive AgroPilot, которая анализирует происходящее вокруг техники и избегает столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными. В июне 2020 года губернатор Томской области сообщил, что компания откроет в Томске производство интеллектуальных блоков для данной системы.

"Наше производство в Томске начало свою работу. Для нас запуск в Томске - это очень большое событие. Очень резвый старт, и нагрузка идет сразу по всем фронтам, это связано с рождающимся спросом и особенностями рынка - он пока пустой", - сказала Ускова.

Она отметила, что в конечном итоге выбор пал на сибирский город, который лучше всего, по мнению компании, справится с производством систем искусственного интеллекта для беспилотной техники благодаря сильной университетской базе и школам подготовки специалистов. По словам Усковой, общая сумма инвестиций в производственный блок - около $5 млн. Власти региона помогли с выбором площадки для размещения фабрики и с оформлением документов.

"Томская область входит в пятерку самых инновационно развитых регионов России. Наш конек - это, во-первых, тесная кооперация университетов, академических институтов и высокотехнологичных производств, а во-вторых, - ставка инновационного бизнеса не на предложение, а на спрос. Взаимодействие с Cognitive Technologies по разработке, производству и экспорту таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей, big data и другие, - яркое тому подтверждение", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора области Сергея Жвачкина.

Что будут производить и куда везти?

Как уточнила собеседница агентства, одним из основных направлений деятельности томского подразделения Cognitive Pilot является организация массового экспорта отечественных решений для беспилотных транспортных средств средними и небольшими партиями - "в несколько тысяч штук".

"Прежде всего томский завод будет производить уже испытанные и востребованные комплексы Cognitive AgroPilot. Это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. Автоматическая обработка беспилотным комбайном позволяет сократить потери урожая на 30-35%, а общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в 2020 году свыше 500 млн рублей", - рассказала гендиректор компании.

Также на томском предприятии будут собирать на экспорт партии устройств Cognitive Imaging Radar. Это первый в мире промышленный прототип 4D-радара для систем автономного управления наземным транспортом. Устройство способно в любую погоду не только определять координаты и скорость объектов дорожной сцены, но и их форму, как это делает видеокамера. Пока аналогов этому на рынке беспилотной агротехники нет.

Помимо этих комплексов, в ближайшее время планируется запустить производство подобных систем с искусственным интеллектом для поездов Cognitive Rail Pilot, который может оценивать обстановку на железной дороге, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, а в случае отсутствия его реакции - принимать необходимые решения, чтобы избежать ЧП.

Как пояснила Ускова, рынок беспилотных технологий еще формируется, и российским разработчикам надо успеть занять на нем место. При этом спрос на данные технологии уже сейчас огромный как в РФ, так и за рубежом. "Сейчас у нас очереди на покупку наших комбайнов с системой AgroPilot. И это лестно, но заставлять клиентов ждать - очень нехорошо. В этом году мы уже вывели 200 комбайнов на поля в России, до конца следующего их число должно вырасти в 5 раз - до тысячи, до двух тысяч до конца 2022 года и до 4,5 тыс. - до конца 2023 года. И это не считая планов по экспорту", - отметила собеседница агентства.

О Cognitive Pilot

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.