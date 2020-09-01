В Мурманской области реализуют проект выращивания до 7,5 тыс. т семенного картофеля в год

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный проект по выращиванию 7,5 тыс. тонн семенного картофеля в год планируют начать реализовывать в Мурманской области с 2021 года. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич.

"ООО "НПК "Арксид" планирует реализовать на территории Мурманской области инвестиционный проект по организации производства семенного картофеля полного цикла с объемами производства до 7,5 тыс. тонн в год. В настоящее время идет поиск площадки для реализации этого проекта, предварительно инвестор выбрал земельный участок площадью 345 га в Терском районе", - сказал Варич.

Он уточнил, что интерес именно к Мурманской области у инвестора связан с особыми фитосанитарными условиями территории, а именно с минимальными рисками переноса болезней и паразитов картофеля (тли, колорадского жука), в Мурманской области такое производство и в таких объемах будет организовано впервые.

По информации министерства, разработкой ресурсосберегающей технологии производства оригинального и элитного семеноводства картофеля, адаптированной к почвенно-климатическим условиям Арктической зоны Мурманской области, и технологическим сопровождением проекта занимается Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.

"В рамках проекта предполагается создать свыше 60 новых рабочих мест с высокой для сельскохозяйственной отрасли заработной платой (60 тыс. рублей). Объем дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области оценивается в 56,3 млн рублей", - уточнил и. о. министра.

Общий объем инвестиций в проект составит 465,8 млн рублей капитальных вложений и 49,5 млн рублей инвестиций в оборотный капитал в период 2021 - 2024 годов.