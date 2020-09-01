США объявили о запуске механизма экономического диалога с Тайванем

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты запускают механизм "экономического и коммерческого диалога" с Тайванем. Об этом сообщает во вторник центральное информационное агентство острова со ссылкой на заявление Американского института на Тайване (де-факто посольство США).

"Этот новый ежегодный экономический диалог на высоком уровне обеспечит платформу для укрепления экономических связей между США и Тайванем по целому ряду приоритетных вопросов", - отмечается в заявлении. В частности, речь идет об обсуждении "переориентации цепочек поставок технологий и медицинской продукции", взаимодействии в области инвестиций, защиты прав интеллектуальной собственности, инфраструктуры и энергетики.

С американской стороны эту структуру возглавит заместитель министра экономики по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кейт Крач. Пока не уточняется, где и когда может состояться первое заседание в рамках этого нового механизма, который призван "поднять двусторонние экономические связи на новый уровень".

Приветствуя данную инициативу Вашингтона, пресс-секретарь канцелярии тайваньской администрации Чжан Дуньхань назвал это "конкретным шагом, направленным на укрепление тайваньско-американского торгового и экономического партнерства".

Как отмечают наблюдатели, в последнее время Белый дом на фоне ухудшения отношений с Пекином активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается в КНР как неотъемлемая часть территории Китая. С 9 по 12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, ставший самым высокопоставленным чиновником, прибывшим на остров из-за океана с 1979 года. В понедельник власти Тайваня объявили о согласии снять ограничения на импорт американского мяса с гормональной добавкой рактопамин.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР и предостерегает иностранные государства от официальных контактов с островом.