Переговоры Ростеха с Norwegian Air по продаже SSJ-100 приостановили из-за пандемии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Переговоры с норвежским лоукостером Norwegian Air по продаже самолетов SSJ-100 приостановлены из-за пандемии, заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков в интервью РБК.

"Мы находимся в переговорном процессе со многими перевозчиками, в том числе и с норвежской авиакомпанией. Но из-за пандемии переговоры приостановлены, перенесены на более поздний период", - сказал он.

Сердюков отметил, что Ростех рассчитывает вернуться к переговорам после нормализации ситуации.

Осенью прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил ТАСС, что РФ обсуждает с Норвегией поставки самолетов SSJ-100, но никаких решений не принято. Ранее газета РБК сообщила о подписании Norwegian Air Shuttle меморандума о поставке 40 самолетов SSJ-100 с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет. Однако Norwegian Air Shuttle опровергла эти сообщения.