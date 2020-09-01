Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 51,1 пункта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2020 года вырос до 51,1 пункта против 48,4 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

В последний раз индекс находился выше 50 пунктов в апреле 2019 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, поднялся с июльского показателя 48,4 балла до 51,1 в августе, указав на первое оздоровление в российском производственном секторе более чем за год", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, что за отчетный месяц российские производители отметили увеличение числа новых заказов на фоне привлечения новых клиентов и усиления потребительского спроса. В то же время количество экспортных заказов сокращалось наиболее медленными темпами, начиная с мая 2019 года.

При этом в исследовании отмечается, что в августе 2020 г. компании обрабатывающих отраслей РФ указывали на рост производственных затрат, что связано с повышением цен поставщиками и неблагоприятным обменным курсом. При этом темпы инфляции были самыми высокими за последние четыре месяца. Наряду с этим, наблюдалось дальнейшее сокращение числа рабочих мест.

"Российские компании обрабатывающих отраслей в августе указали на первое улучшение деловой конъюнктуры с апреля 2019 года на фоне роста объемов производства и новых заказов. Возобновление деятельности компаний и их клиентов помогло увеличить объемы производства по мере усиления внутреннего спроса. Хотя производители товаров заявили, что причиной сокращения занятости стали дальнейшие увольнения, снижение было самым медленным за пять месяцев, поскольку ожидания объемов производства оставались стабильными", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.